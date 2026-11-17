Ціллю стало підприємство «Газпром нафтохім Салават», розташоване в місті Салават у Республіці Башкортостан. Відстань від українського кордону до підприємства становить близько 1500 кілометрів. Українські безпілотники подолали цей шлях углиб Росії та уразили промисловий об'єкт, який має важливе значення для російської економіки.

«Газпром нафтохім Салават» — один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії. За даними ССО, завод може щороку переробляти близько 6 мільйонів тонн нафти та ще 4 мільйони тонн газового конденсату. Це великі обсяги сировини, з якої виробляють паливо та різноманітну хімічну продукцію. Асортимент підприємства налічує понад 150 найменувань. Зокрема, там виготовляють автомобільний бензин і дизельне пальне, мазут та дорожній бітум. Також завод виробляє сірку, аміак, карбамід, стирол і поліетилен.

Частина цієї продукції має промислове та стратегічне значення. Зокрема, нафтопродукти використовують для роботи транспорту й техніки, а хімічна сировина потрібна для різних виробничих процесів. За оцінкою ССО, продукція підприємства також використовується для забезпечення російської агресії проти України. У Силах спеціальних операцій наголосили, що операція була спрямована саме проти підприємства, продукція якого допомагає підтримувати російський воєнний потенціал.

Водночас у повідомленні ССО не уточнили, які саме виробничі потужності вдалося уразити, наскільки серйозними є пошкодження та чи зупинило підприємство роботу після атаки. Також наразі немає підтверджених даних про масштаби наслідків удару. Про це повідомили Сил спеціальних операцій, удар завдали підрозділи Deep Strike.

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