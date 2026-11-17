Целью стало предприятие «Газпром нефтехим Салават», расположенное в городе Салават в Республике Башкортостан. Расстояние от украинской границы до предприятия составляет около 1500 километров. Украинские беспилотники преодолели этот путь вглубь России и нанесли удар по промышленному объекту, имеющему важное значение для российской экономики.

«Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтехимических комплексов России. По данным ССО, завод может ежегодно перерабатывать около 6 миллионов тонн нефти и ещё 4 миллиона тонн газового конденсата. Это большие объёмы сырья, из которого производят топливо и разнообразную химическую продукцию. Ассортимент предприятия насчитывает более 150 наименований. В частности, там производят автомобильный бензин и дизельное топливо, мазут и дорожный битум. Также завод производит серу, аммиак, карбамид, стирол и полиэтилен.

Часть этой продукции имеет промышленное и стратегическое значение. В частности, нефтепродукты используются для работы транспорта и техники, а химическое сырье необходимо для различных производственных процессов. По оценке ССО, продукция предприятия также используется для обеспечения российской агрессии против Украины. В Силах специальных операций подчеркнули, что операция была направлена именно против предприятия, продукция которого помогает поддерживать российский военный потенциал.

В то же время в сообщении ССО не уточнили, какие именно производственные мощности удалось поразить, насколько серьезны повреждения и остановило ли предприятие работу после атаки. Также пока нет подтвержденных данных о масштабах последствий удара. Об этом сообщили Силы специальных операций; удар нанесли подразделения Deep Strike.

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