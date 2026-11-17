17 ноября около 17:55 россияне атаковали центральную часть Винницы и повредили объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

По предварительной информации, пострадавших нет. На место выехали соответствующие службы. На момент сообщения в городе продолжалась воздушная тревога.

Источник: Винницкая областная государственная администрация.

В Виннице в результате российской атаки сегодня, 17 ноября, беспилотник попал в автомобильную стоянку. Погибла женщина, ещё одна получила ранения.

Жители Винницы, чьи дома были разрушены или повреждены в результате российских атак, могут получить ежемесячную финансовую помощь на аренду жилья. Для оформления выплат пострадавшим необходимо обратиться в управления социальной защиты населения.

После российского удара в Виннице зафиксировали попадания по гражданской инфраструктуре.

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