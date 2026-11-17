17 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иностранные воинские подразделения на территории Украины будут считаться законными целями для российской армии.

Так она прокомментировала сообщение о пребывании французских военнослужащих в Украине и предупредила, что Париж должен осознавать возможные последствия.

По словам Захаровой, решения о возможных ударах будут приниматься не в МИД, а в Министерстве обороны и Генштабе РФ.

В ходе 62-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины выступил с важным заявлением о привлечении иностранных военных контингентов для обеспечения безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках будущего сотрудничества в сфере безопасности иностранные воинские подразделения должны находиться непосредственно в зоне боевых действий.

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