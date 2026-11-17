17 listopada rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa oświadczyła, że zagraniczne oddziały wojskowe na terytorium Ukrainy będą traktowane jako legalne cele dla armii rosyjskiej.

W ten sposób skomentowała doniesienia o obecności francuskich żołnierzy na Ukrainie i ostrzegła, że Paryż powinien zdawać sobie sprawę z możliwych konsekwencji.

Według Zacharowej decyzje dotyczące ewentualnych ataków będą podejmowane nie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale w Ministerstwie Obrony i Sztabie Generalnym Federacji Rosyjskiej.

Podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa prezydent Ukrainy wygłosił ważne oświadczenie dotyczące zaangażowania zagranicznych kontyngentów wojskowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w ramach przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa zagraniczne jednostki wojskowe powinny stacjonować bezpośrednio w strefie działań wojennych.

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