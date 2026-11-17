Rosja grozi atakami na francuskich żołnierzy na Ukrainie
17 listopada rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa oświadczyła, że zagraniczne oddziały wojskowe na terytorium Ukrainy będą traktowane jako legalne cele dla armii rosyjskiej.
W ten sposób skomentowała doniesienia o obecności francuskich żołnierzy na Ukrainie i ostrzegła, że Paryż powinien zdawać sobie sprawę z możliwych konsekwencji.
Według Zacharowej decyzje dotyczące ewentualnych ataków będą podejmowane nie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale w Ministerstwie Obrony i Sztabie Generalnym Federacji Rosyjskiej.
Podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa prezydent Ukrainy wygłosił ważne oświadczenie dotyczące zaangażowania zagranicznych kontyngentów wojskowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w ramach przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa zagraniczne jednostki wojskowe powinny stacjonować bezpośrednio w strefie działań wojennych.