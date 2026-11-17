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17 листопада речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що іноземні військові підрозділи на території України вважатимуться законними цілями для російської армії.

Так вона прокоментувала повідомлення про перебування французьких військовослужбовців в Україні та попередила, що Париж має усвідомлювати можливі наслідки.

За словами Захарової, рішення щодо можливих ударів ухвалюватимуть не в МЗС, а в Міністерстві оборони та Генштабі РФ.

Під час 62-ї Мюнхенської безпекової конференції президент України виступив із важливою заявою щодо залучення іноземних військових контингентів для гарантування безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у межах майбутньої безпекової співпраці іноземні військові підрозділи мають перебувати безпосередньо в зоні бойових дій.

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