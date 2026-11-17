В результате ночных и дневных атак российских оккупантов 17 ноября с применением ударных беспилотников в Харьковской области зафиксированы попадания в складские помещения.

Под ударом врага оказались города Лозовая Лозовского района и Балаклея Изюмского района. В обоих населенных пунктах на территории складских зданий в результате попадания БПЛА вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

По данным ГСЧС, в результате вражеских ударов ранения получил один мужчина, которому оказали необходимую медицинскую помощь.

Источник: ГСЧС Украины.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что движение поездов между странами будет приостановлено 17 и 18 ноября. По его словам, российский беспилотник попал примерно в 300 метрах от железнодорожного вокзала Мукачево.

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