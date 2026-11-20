Российские войска начали применять на фронте новый ударный беспилотник «Куб-10МЕ». По заявлениям производителя, он может летать на расстояние более 100 километров и поражать даже движущиеся цели. О появлении дрона сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

Речь идет о «Куб-10МЕ» — аппарате самолетного типа, разработанном российским концерном «Калашников». Производитель называет его баражирующим боеприпасом. Это означает, что дрон может некоторое время находиться в воздухе над районом цели, прежде чем атаковать. Российская сторона заявляет, что беспилотник способен преодолевать более 100 километров и поражать не только неподвижные объекты, но и движущиеся цели.

Одной из главных особенностей аппарата называют оптико-электронную систему наведения. По утверждению разработчика, она помогает распознавать цели и наводить на них беспилотник. Именно эта система, согласно заявленным характеристикам, позволяет использовать «Куб-10МЕ» для атак по объектам, меняющим своё местоположение. Также производитель обнародовал основные характеристики дрона. Его крейсерская скорость якобы составляет около 120 км/ч, а летать он может на высоте от 80 до 1800 метров. Заявляется, что беспилотник можно использовать как днём, так и ночью, в том числе в неблагоприятных погодных условиях.

О планах применения этого аппарата в Украине российская сторона говорила еще ранее. В августе 2026 года генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что «Куб-10МЕ» вскоре должен появиться на фронте. По его словам, беспилотник планировали использовать вместе с разведывательным дроном «Скат 350М». Последний должен находить цели, передавать информацию и обеспечивать ретрансляцию сигнала. Такая схема, по замыслу разработчиков, позволяет совместить разведку с последующим ударом.

В то же время все приведенные характеристики — это данные и заявления российского производителя. Независимого подтверждения того, что дрон действительно обладает всеми заявленными возможностями, пока нет. Также пока не обнародовано достаточно проверенной информации о масштабах его применения на фронте. О новом российском беспилотнике Флеш написал в своём Telegram-канале 20 ноября 2026 года.

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