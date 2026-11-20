Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения с Россией до начала января 2027 года.

По данным издания, американские спецпредставители Джаред Кушнер и Стив Виткофф в последние дни провели переговоры с российскими, украинскими и европейскими чиновниками в Москве, Дублине и Берлине.

Европейские чиновники опасаются, что спешка Вашингтона может заставить Киев пойти на значительные уступки ради достижения договоренностей. Украинская сторона также обеспокоена возможностью заключения соглашения на условиях Кремля.

Одной из причин спешки США издание называет политические изменения после промежуточных выборов в Конгресс. Ожидается, что демократы получат контроль над обеими палатами и усилят поддержку Украины и давление на Москву.

Также обсуждается возможность переговоров Трампа с европейскими лидерами во время саммита G20 в декабре в Майами. В то же время, по данным FT, Украину на этот саммит не пригласили, а участие Путина остается неопределенным.

Источник: Financial Times.

Напомним, после переговоров с Путиным Виткофф и Кушнер встретились с Зеленским.

Очередной раунд дипломатических контактов по вопросу прекращения войны в Украине не привел к прорыву. После двухдневных переговоров в Абу-Даби специальные посланники президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Беседа длилась около двух часов.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил об определенном прогрессе и выразил надежду на объявление о следующем раунде переговоров.

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