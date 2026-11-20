Вечером 20 ноября российский беспилотник атаковал пригород Харькова. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет. В жилом доме на четвёртом и пятом этажах вспыхнул пожар.

Российский беспилотник поразил пригород Харькова. Сначала было известно о четырёх пострадавших, однако впоследствии их число возросло до шести. «Шесть человек пострадали в пригороде Харькова в результате вражеского "прилёта" БПЛА», — написал Синегубов. Среди раненых — двое детей: 12-летний и 14-летний мальчики. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По предварительной информации, после удара загорелись четвертый и пятый этажи пятиэтажного жилого дома. На месте работают экстренные службы. Их перевели на усиленный режим работы, чтобы оперативно реагировать на последствия атаки. Информация о пострадавших и последствиях удара может уточняться. Подробности о состоянии раненых и масштабах повреждений пока не сообщались. Об атаке сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

В Салтовском районе Харькова 20 ноября зафиксировали попадание российского реактивного беспилотника на открытой территории.

В ночь на 20 ноября под ударом оказалось медицинское учреждение в Шевченковском районе города. В результате атаки выбито более 50 окон, четверо человек получили ранения.

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