W wyniku nocnych i dziennych ataków rosyjskich okupantów, które miały miejsce 17 listopada z wykorzystaniem dronów bojowych, w obwodzie charkowskim odnotowano trafienia w budynki magazynowe.

Atakom wroga padły ofiarą miasta Lozowa w rejonie Lozowskim oraz Balaklia w rejonie Iziumskim. W obu miejscowościach na terenie budynków magazynowych w wyniku trafień dronów wybuchły pożary, które zostały szybko ugaszone przez służby ratownicze.

Według danych Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) w wyniku ataków wroga ranny został jeden mężczyzna, któremu udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Premier Węgier Péter Magyar poinformował, że ruch pociągów między krajami zostanie wstrzymany 17 i 18 listopada. Według jego słów rosyjski dron uderzył około 300 metrów od dworca kolejowego w Mukaczewie.

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