Według stanu na poranek 20 listopada 2026 r. trwa 1731. doba wojny na pełną skalę prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie. W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2150 rosyjskich żołnierzy.

Ponadto Siły Obronne zniszczyły jeden czołg, 32 bojowe pojazdy opancerzone, 17 systemów artyleryjskich, cztery systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału, jedną jednostkę obrony przeciwlotniczej, dwa naziemne kompleksy zrobotyzowane, 738 dronów, 369 pojazdów oraz trzy jednostki sprzętu specjalnego wroga.

W sumie w ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 278 starć bojowych.

Wczoraj przeciwnik przeprowadził trzy ataki rakietowe i 72 naloty, podczas których zrzucił 236 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto najeźdźcy wykorzystali 5120 dronów-kamikadze i przeprowadzili 2106 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk, z czego 26 przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.

Ostrzał ze strony wroga dotknął w szczególności miejscowości Zariczcze, Seredyna-Buda, Doroszywka, Bachiwsk, Tostodubowe, Wolna Sloboda, Koreniok, Ulanowe, Jastrubszczyna, Mała Slobidka, Wołkówka, Gírki, Bezsalówka, Iskrówszczyna, Atynskie, Ryżówka, Wolfine, Mała Korczakówka, Korczakówka, Kindratówka, Chotień, Nowa Sicz, Pysarówka, Iwolżańskie, Kijanyca, Junakowka, Mogryca, Łużki, Chrapowszczyzna, Myropille, Zapsille, Neskuczne w obwodzie sumskim; Karpowicze w obwodzie czernihowskim. Atakom lotniczym uległy miejscowości Wilszanka, Kijanyca, Chrapowszczyzna.

Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim w ciągu ostatniej doby agresor przeprowadził 10 ataków, zadał cztery uderzenia lotnicze, wykorzystując 10 bomb kierowanych, oraz przeprowadził 149 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości.

Na kierunku południowo-słobozhańskim ukraińskie oddziały odparły cztery ataki wroga w rejonie miejscowości Ochrimówka, Aniskine i Dowhenkie.

Na kierunku kupiańskim wróg przeprowadził jeden szturm w kierunku Kupiańska.

Próby przebicia się przez nasze linie obronne zostały odparte na kierunku Liman, gdzie okupanci przeprowadzili 13 ataków w pobliżu miejscowości Nadija, Hrekivka, Zielona Dolina, Kolodziaże, Dibrova oraz w kierunku Limanu.

Na kierunku słowiańskim przeciwnik przeprowadził pięć ataków w rejonach miejscowości Jampil, Krywa Łuka oraz w kierunku Dibrowy, Mykołajówki i Orichuvatki.

Na kierunku Kramatorskim okupanci nie przeprowadzili żadnych działań szturmowych.

Na kierunku Kostiantynów odnotowano 18 ataków. Najeźdźcy prowadzili działania ofensywne w rejonach miejscowości Kostiantynówka, Vilne oraz w kierunku Mykołajpilla, Nowopawłówki, Toretska, Kucherowego Jaru i Złotego Studni.

W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził dwadzieścia cztery ataki. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Nowy Donbas, Krasnopodillia, Dobropillia, Nowogryshine, Mirne, Molodetske oraz w kierunku Huliwe i Serhiivki.

Na kierunku Aleksandrowskim przeciwnik dwukrotnie próbował przełamać obronę naszych obrońców w rejonie Ternowego.

Na kierunku Huliaipilskim okupanci dziewięć razy zaatakowali pozycje naszych obrońców. Wróg próbował posuwać się w kierunku miejscowości Nowe Zaporoże, Rizdvyanka, Jegorivka oraz w pobliżu Rybne, Werchnia Tersa i Charivne.

Na kierunku Orichów odnotowano cztery ataki w kierunku Nowopawłówki, Nowojakowłówki oraz w pobliżu Stepowego.

Na kierunku przydnieprowskim przeciwnik nie prowadził działań szturmowych.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie stwierdzono oznak formowania przez wroga grup ofensywnych. Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie przeprowadzili 248 ataków w ciągu doby — kierunki Pokrowski i Konstantynowski znajdują się pod presją. Szyłówka pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, oświadczenia Rosjan są niezgodne z rzeczywistością. Na kierunku południowo-słobożańskim operatorzy batalionu systemów bezzałogowych „Apex” z brygady „Forpost” zniszczyli rosyjski pływający transporter PTS-2.

Czytaj nas na