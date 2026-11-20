По состоянию на утро 20 ноября 2026 года продолжается 1731-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 2150 российских военнослужащих.

Также Силы обороны уничтожили один танк, 32 боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, четыре РСЗО, одно средство ПВО, два наземных роботизированных комплекса, 738 беспилотников, 369 единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 278 боевых столкновений.

Вчера противник нанёс три ракетных и 72 авиационных удара, в ходе которых сбросил 236 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 5120 дронов-камикадзе и осуществили 2106 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 26 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Заречье, Середина-Буда, Дорошевка, Бачевск, Товстодубовое, Вольная Слобода, Коренок, Уланово, Яструбщина, Малая Слободка, Вовковка, Горки, Безсаловка, Искровщина, Атинское, Рыжевка, Волфино, Малая Корчаковка, Корчаковка, Киндратовка, Хотинь, Новая Сечь, Писаревка, Иволжанское, Кияница, Юнаковка, Могрица, Лужки, Храпивщина, Мирополье, Запсилье, Нескучное Сумской области; Карповичи Черниговской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Вильшанка, Кияница, Храпивщина.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 10 атак, нанёс четыре авиаудара, применив 10 КАБ, и осуществил 149 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Охримовка, Анискино, Довгеньке.

На Купянском направлении враг один раз штурмовал в сторону Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты провели 13 атак вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Зеленая Долина, Колодцы, Диброва и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил пять атак в районах населенных пунктов Ямполь, Кривая Лука и в направлении Дибровы, Николаевки, Орехуватки.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Вольное и в направлении Николайполя, Новопавловки, Торецкого, Кучерового Яра, Золотого Колодца.

Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Краснополье, Доброполье, Новогришино, Мирное, Молодецкое и в направлении Гулево, Сергеевки.

На Александровском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Рождественка, Егоровка, а также в районе Рыбного, Верхней Терсы, Чаривного.

На Ореховском направлении зафиксировано четыре атаки в сторону Новопавловки, Новояковлевки и в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Россияне провели 248 атак за сутки — Покровское и Константиновское направления находятся под давлением. Шиловка остается под контролем ВСУ, заявления россиян не соответствуют действительности. На Южно-Слобожанском направлении операторы батальона беспилотных систем «Апекс» бригады «Форпост» поразили российский плавающий транспортер ПТС-2.

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