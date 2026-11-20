За прошедшие сутки оккупанты применяли беспилотники, авиацию и артиллерию для обстрелов Херсонской области. В результате российских ударов по состоянию на утро 20 ноября пострадали трое мирных жителей.

Вражеским атакам подверглись Антоновка, Садовое, Приднепровское, Комишаны, Белозерка, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Днепровское, Разлив, Надеевка, Томина Балка, Кизомис, Дарьевка, Никольское, Чайчино, Ингулец, Ингулевка, Ясная Поляна, Понятовка, Лиманец, Ивановка, Дудчаны, Урожайное, Осокоровка, Веселое, Гавриловка, Змиевка, Золотая Балка, Качкаревка, Львово, Михайловка, Новокаиры, Новоалександровка, Республиканец, Красный Маяк и Херсон.

Военные РФ наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, были повреждены три частных дома, поврежден газопровод.

Из освобожденных общин региона вчера удалось эвакуировать трех человек.

Об этом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОВА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, еще четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

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