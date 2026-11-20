过去24小时内，占领军动用无人机、战机和火炮对赫尔松州进行了炮击。截至11月20日早晨，俄罗斯的袭击已造成3名平民受伤。

遭受敌方袭击的地区包括：安托尼夫卡、萨多韦、普里第聂普罗夫斯克、科米沙尼、比洛泽尔卡、斯坦尼斯拉夫、亚历山德罗夫卡、索菲耶夫卡、希罗卡·巴尔卡、第聂伯罗夫斯克、罗兹利夫、纳迪耶夫卡、托米纳·巴尔卡、基佐米斯、 达里耶夫卡、尼基尔斯克、恰伊奇内、因古列茨、因古利夫卡、亚斯纳波利亚纳、波尼亚蒂夫卡、利马涅茨、伊万尼夫卡、杜德恰尼、乌罗扎伊内、奥索科里夫卡、韦塞莱、加夫里利夫卡、 兹米耶夫卡、佐洛塔·巴尔卡、卡奇卡罗夫卡、利沃夫、米哈伊洛夫卡、诺沃卡伊里、诺沃亚历山德罗夫卡、雷斯普布利卡内茨、切尔沃尼·马亚克以及赫尔松。

俄罗斯军队袭击了该州各定居点的社会基础设施和居民区。具体而言，三栋私人住宅遭到破坏，一条天然气管道被损毁。

昨天，该地区已从被解放的社区成功疏散了三人。

该州军事行政当局负责人亚历山大·普罗库丁在Telegram上通报了这一消息。

需要指出的是，俄罗斯喷气式无人机袭击了利沃夫市及利沃夫州。利沃夫上空多次响起爆炸声，防空部队成功击退了袭击，州军事行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆。袭击导致一栋多户住宅楼的入口被摧毁，废墟下可能仍有人员被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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