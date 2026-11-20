W ciągu ostatnich 24 godzin okupanci wykorzystywali drony, lotnictwo i artylerię do ostrzeliwania obwodu chersońskiego. W wyniku rosyjskich ataków, według stanu na poranek 20 listopada, rannych zostało trzech cywilów.

Atakom wroga poddane zostały miejscowości: Antonówka, Sadowe, Przydnieprowskie, Komyshany, Bilozerka, Stanisław, Aleksandrówka, Sofiówka, Szeroka Balka, Dnieprowskie, Rozliw, Nadiivka, Tomina Balka, Kizomis, Daryjówka, Mykiłsk, Czajczyne, Ingulec, Ingułówka, Jasna Polana, Poniatówka, Limanec, Iwanówka, Dudczany, Urożajne, Osokorówka, Wesołe, Gawryłówka, Zmiiwka, Złota Balka, Kaczkarówka, Lwów, Michajłówka, Nowokajry, Nowooleksandrówka, Respublikańczyk, Czerwony Majak oraz Chersoń.

Wojsko RF ostrzeliwało infrastrukturę społeczną i dzielnice mieszkalne miejscowości w obwodzie. Uszkodzono między innymi trzy domy prywatne oraz zniszczono gazociąg.

Wczoraj udało się ewakuować trzy osoby z wyzwolonych gmin regionu.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Aleksander Prokudin.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef obwodowej administracji wojskowej Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości; uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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