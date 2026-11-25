25 listopada ukraiński laserowy system obrony przeciwlotniczej „Blysk” firmy Carmin Sky po raz pierwszy wykazał swoją skuteczność w warunkach bojowych – zniszczył rosyjskiego drona odrzutowego „Geran”. Urządzenie rozmieszczono w celu ochrony jednego z obiektów infrastruktury krytycznej. Według twórców jest to pierwszy na świecie przypadek bojowego zastosowania lasera do zniszczenia drona odrzutowego tego typu.

Technologia ta jest opracowywana w ramach państwowego programu „Prywatna obrona przeciwlotnicza” przy wsparciu klastra obronnego Brave1. Na Ukrainie nad stworzeniem laserowych systemów obrony przeciwlotniczej pracuje kilka firm.

Jednocześnie jest jeszcze za wcześnie, by mówić o rozpoczęciu seryjnej produkcji systemu Blysk. Obecnie trwają testy, podczas których instalacje laserowe są wykorzystywane do ochrony obiektów infrastruktury krytycznej.

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Informację tę przekazał doradca prezydenta Ukrainy ds. rozwoju kierunków technologicznych w dziedzinie obronności Siergiej Beskrestnow („Flash”)

25 listopada operatorzy dalekosiężnych środków Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zniszczyli rosyjski wielofunkcyjny kompleks rozpoznawczo-informacyjny obrony powietrzno-kosmicznej (MRIK-VKO).

Żołnierze oddziału specjalnego Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy „Primary” przeprowadzili serię udanych ataków na cenne cele rosyjskiej armii okupacyjnej.

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