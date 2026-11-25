W nocy z wtorku na środę, 25 listopada, rosyjscy okupanci skoncentrowali główny atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w Zaporożu.

„Tej nocy główny atak skierowano na sektor energetyczny: podstacje, obiekty wytwarzające energię, linie przesyłowe oraz infrastrukturę gazową. Zniszczenia odnotowano w obwodach zaporoskim, odeskim, dniepropetrowskim i poltawskim. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Zaporożu – tam obecnie skupia się cała uwaga” – zaznaczył szef rządu.

Korecki dodał, że pracownicy sektora energetycznego podejmują wszelkie działania, aby jak najszybciej przywrócić dostawy prądu do odbiorców.

„Wrogiem zostały również zaatakowane szlaki logistyczne na południu kraju. Uszkodzono obiekty cywilne i budynki mieszkalne. W obwodzie kijowskim zginęła jedna osoba. Składam szczere kondolencje rodzinie zmarłego” – poinformował premier.

Korecki dodał, że pracownicy sektora energetycznego podejmują wszelkie działania, aby jak najszybciej przywrócić dostawy prądu do odbiorców.

„Wrogiem ostrzelano również szlaki logistyczne na południu kraju. Uszkodzono obiekty cywilne i budynki mieszkalne. W obwodzie kijowskim zginęła jedna osoba. Składam szczere kondolencje rodzinie zmarłego” – poinformował premier.

Podziękował również wszystkim, którzy likwidują skutki wrogiego ostrzału i odbudowują zniszczone obiekty.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie premiera Siergieja Koreckiego.

25 listopada w Odessie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny. Według wstępnych informacji jedna osoba odniosła rany.

W wyniku wrogiego ataku w nocy z 24 na 25 listopada zginęła jedna osoba. Uszkodzeniu uległy również obiekty cywilne, w szczególności centrum handlowe „Epicentrum” oraz oddział „Nowa Poczta”.

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