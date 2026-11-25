11月25日周三凌晨，俄罗斯占领军将主要打击目标集中在乌克兰的能源基础设施上。目前，扎波罗热的情况最为严峻。

“今夜的主要打击目标是能源设施：变电站、发电设施、输电线路和天然气基础设施。 扎波罗热、敖德萨、第聂伯罗彼得罗夫斯克和波尔塔瓦等地区均遭受破坏。情况最为严峻的是扎波罗热，目前所有注意力都集中在那里，”政府首脑指出。

科雷茨基补充道，能源部门正在采取一切措施，以尽快为用户恢复供电。

“此外，敌军还袭击了该国南部的物流通道。民用设施和居民楼遭到破坏。基辅州有一人遇难。向遇难者家属致以诚挚的慰问，”总理表示。

科雷茨基补充道，能源部门正在采取一切措施，以尽快为用户恢复供电。

“此外，敌军还袭击了该国南部的物流通道。民用设施和居民楼遭到破坏。基辅州有1人遇难。向遇难者家属致以诚挚的慰问，”总理表示。

他还向所有参与清理敌方炮击后果、修复受损设施的人员表示感谢。

据报道，此消息援引了总理谢尔盖·科雷茨基的声明。

11月25日，敖德萨一栋多层住宅楼因俄罗斯袭击而受损。据初步报告，有1人受伤。

在11月25日凌晨的敌方袭击中，有1人遇难。此外，一些民用商业设施也遭到破坏，包括“Epicenter”购物中心和“新邮政”网点。

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