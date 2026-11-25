В ночь на среду, 25 ноября, российские оккупанты сосредоточили основной удар на энергетической инфраструктуре Украины. Наиболее сложной на данный момент остается ситуация в Запорожье.

«Этой ночью основной удар был нанесен по энергетике: подстанциям, генерирующим объектам, линиям электропередачи и газовой инфраструктуре. Есть разрушения в Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях. Самая сложная ситуация — в Запорожье, туда сейчас сосредоточено все внимание», — отметил глава правительства.

Корецкий добавил, что энергетики принимают все меры, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

«Также враг наносил удары по логистическим путям на юге страны. Повреждены гражданские объекты и жилые дома. В Киевской области погиб человек. Искренние соболезнования родным», — сообщил премьер.

Корецкий добавил, что энергетики принимают все меры, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

«Кроме того, враг наносил удары по логистическим путям на юге страны. Повреждены гражданские объекты и жилые дома. В Киевской области погиб человек. Искренние соболезнования родным», — сообщил премьер.

Он также поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия вражеского обстрела и восстанавливает разрушенное.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление премьера Сергея Корецкого.

25 ноября в Одессе в результате российской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, один человек получил ранения.

В результате вражеского удара в ночь на 25 ноября погиб один человек. Также были повреждены объекты гражданского бизнеса, в частности торговый центр «Эпицентр» и отделение «Новой почты».

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