25 ноября украинская лазерная система противовоздушной обороны Blysk от компании Carmin Sky впервые продемонстрировала свою эффективность в боевых условиях — она уничтожила российский реактивный дрон «Герань». Установку разместили для защиты одного из объектов критической инфраструктуры. По заявлению разработчиков, это первый в мире случай боевого применения лазера для уничтожения реактивного беспилотника такого типа.

Технология разрабатывается в рамках государственной программы «Частная ПВО» при поддержке оборонного кластера Brave1. В Украине над созданием лазерных систем противовоздушной обороны работают несколько компаний.

В то же время говорить о начале серийного производства Blysk пока рано. В настоящее время продолжаются испытания, в ходе которых лазерные установки используются для защиты объектов критической инфраструктуры.

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Об этом сообщает советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов («Флеш»)

25 ноября операторы дальнобойных средств Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российский многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны (МРИК-ВКО).

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Призраки» нанесли серию успешных ударов по высокостоимостным целям российской оккупационной армии.

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