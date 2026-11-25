В результате российского обстрела в ночь на 25 ноября было повреждено здание гостиницы-общежития Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве. Взрывная волна выбила окна с первого по девятый этажи. Жильцы не пострадали.

По информации киностудии, ночью вблизи здания гостиницы-общежития произошло падение российского беспилотника типа «Шахед». В результате взрывной волны были повреждены окна на всех девяти этажах здания.

«С 1-го по 9-й этажи», — уточнили в пресс-службе, опубликовав фотографии последствий атаки.

По предварительным данным, никто из жильцов общежития не пострадал.

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В здании проживают ветераны, бывшие сотрудники киностудии и деятели культуры.

«Сейчас мы фиксируем ущерб и собственными силами пытаемся оказать помощь жильцам общежития», — сообщили в пресс-службе киностудии.

Отметим, что Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко является одной из старейших в Украине. Ранее учреждение уже неоднократно сообщало о повреждениях и потерях имущества в результате российских атак.

Об этом сообщила пресс-служба киностудии в Facebook.

В среду, 25 ноября, российские войска нанесли удар по городу Златополь Харьковской области, в результате чего ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 60 лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В ночь на среду, 25 ноября, около полуночи российские войска нанесли удар шестью беспилотниками типа «Герань» по жилому комплексу в Ковпаковском районе Сум, однако часть БПЛА была сбита и цели они не достигли, в результате чего обошлось без пострадавших.

В среду, 25 ноября, около 10:00 утра российские войска сбросили 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 на район многоэтажной застройки в центральной части Славянска Донецкой области.

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