11月25日凌晨，由于俄罗斯的袭击，位于基辅的亚历山大·多夫琴科国家故事片电影制片厂的酒店兼宿舍楼遭到损毁。爆炸产生的冲击波将一至九层的窗户震碎。 住户未受伤。

据电影制片厂消息，当晚一架俄罗斯“沙希德”型无人机在酒店兼宿舍楼附近坠毁。爆炸产生的冲击波导致该建筑全部九层的窗户受损。

“从1层到9层，”新闻处在公布袭击后果的照片时进一步说明道。

据初步消息，宿舍内的居民均未受伤。

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该楼内居住着退伍军人、电影制片厂的前员工以及文化界人士。

“目前我们正在统计损失，并竭尽所能为宿舍居民提供帮助，”电影制片厂新闻处表示。

需要指出的是，亚历山大·多夫琴科国家故事片电影制片厂是乌克兰历史最悠久的电影制片厂之一。此前，该机构已多次报告因俄罗斯袭击而造成的财产损毁和损失。

该电影制片厂新闻处在Facebook上发布了这一消息。

11月25日（周三），俄军对哈尔科夫州兹拉托皮尔市发动袭击，导致两名年龄分别为43岁和60岁的男子受伤。伤者正在接受必要的医疗救助。

11月25日（周三）午夜前后，俄军出动六架“格拉尼”型无人机袭击了苏姆市科夫帕基夫斯基区的住宅区， 但部分无人机被击落，未能命中目标，因此未造成人员伤亡。

11月25日（周三）上午10时左右，俄军向顿涅茨克州斯拉维扬斯克市中心的一处多层建筑区投下了一枚500公斤重的FAB-500航空炸弹。

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