25 ноября операторы дальнобойных средств Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российский многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны (МРИК-ВКО). Он располагался в Смоленской области РФ и предназначался для наблюдения за воздушным и космическим пространством.

Российская система могла обнаруживать крылатые ракеты и малозаметные летательные аппараты на расстоянии до 2500 км.

По данным украинской разведки, комплекс был способен обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью, а также крылатые ракеты на расстоянии до 2500 км. Полученную информацию российские военные использовали для обеспечения работы систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее OSINT-ресурсы сообщали, что 21 ноября был атакован радиотехнический узел 821-го Главного центра разведки космической обстановки РФ. По предварительным данным, удар нанесли более 30 реактивных беспилотников, а радиолокационная станция и штаб получили серьезные повреждения.

Именно этот комплекс обеспечивал российские подразделения ПВО и ПРО информацией о воздушной и космической обстановке. Таким образом, его уничтожение ослабляет возможности России своевременно выявлять ракетные угрозы.

Об этом сообщило ГУР.

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Призраки» нанесли серию успешных ударов по высокоценным целям российской оккупационной армии.

Спецназовцы Главного управления разведки провели в Сумской области семинедельную операцию под названием «Чебуречная». За это время украинские воины сорвали наступательные планы российских войск, зачистили 642 гектара территории и уничтожили более сотни оккупантов. Еще 29 российских военных попали в плен.

Читай нас в