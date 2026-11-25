В Днепре и области произошло отключение электроэнергии из-за удара РФ по энергетике
В среду, 25 ноября, российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего были повреждены магистральные сети и отключено электроснабжение в части Днепра, а также в Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах.
Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу же, как только это позволит обстановка с безопасностью, причем в первую очередь электроснабжение будет восстановлено на объектах критической инфраструктуры.
Источник: сообщение в официальном Telegram-канале компании ДТЭК.
В результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в пяти регионах страны. Наиболее сложная ситуация по состоянию на 25 ноября в настоящее время в Днепропетровской и Запорожской областях.
Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в Виннице, наблюдается отключение электроэнергии.
В Полтавской области из-за падения вражеского дрона повреждена ЛЭП, наблюдаются отключения электроэнергии.
В Запорожской области ввели в действие специальные графики аварийных отключений электроэнергии (СГАВ).