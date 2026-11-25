Утром в среду, 25 ноября, российские войска дважды нанесли удары беспилотниками по центральной городской больнице в городе Семеновка Черниговской области. В 09:57 было зафиксировано попадание в стоматологическое отделение медицинского учреждения, а в 10:08 враг нанес повторный удар FPV-дроном по территории больницы.

Сведений о пострадавших в результате обеих атак не поступало. В настоящее время устанавливаются масштабы повреждений здания и дополнительные обстоятельства обстрела.

Источник: сообщение начальника Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова в Facebook.

В ночь на среду, 25 ноября, около полуночи российские войска нанесли удар шестью беспилотниками типа «Герань» по жилому комплексу в Ковпаковском районе Сум, однако часть БПЛА была сбита и цели они не достигли, в результате чего обошлось без пострадавших.

В среду, 25 ноября, около 10:00 утра российские войска сбросили 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 на район многоэтажной застройки в центральной части Славянска Донецкой области.

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