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Російські війська вранці у середу, 25 листопада, двічі завдали ударів безпілотниками по центральній міській лікарні у місті Семенівка Чернігівської області. О 09:57 зафіксовано влучання у стоматологічне відділення медичного закладу, а о 10:08 ворог завдав повторного удару FPV-дроном по території лікарні.

Відомості щодо постраждалих унаслідок обох атак не надходили. Наразі масштаби пошкоджень будівлі та додаткові обставини обстрілу встановлюються.

Джерело: повідомлення начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова у Facebook.

У ніч на середу, 25 листопада, близько опівночі російські війська завдали удару шістьма безпілотниками типу «Герань» по житловому комплексу в Ковпаківському районі Сум, однак частину БпЛА було збито і цілі вони не досягли, внаслідок чого обійшлося без постраждалих.

У середу, 25 листопада, близько 10:00 ранку російські війська скинули 500-кілограмову авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині Слов’янська Донецької області.

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