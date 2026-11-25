W środę rano, 25 listopada, rosyjskie wojska dwukrotnie przeprowadziły ataki dronami na centralny szpital miejski w miejscowości Semenówka w obwodzie czernihowskim. O godz. 09:57 odnotowano trafienie w oddział stomatologiczny placówki, a o godz. 10:08 wróg ponownie zaatakował teren szpitala za pomocą drona FPV.

Nie napłynęły informacje dotyczące ofiar obu ataków. Obecnie ustalany jest zakres zniszczeń budynku oraz dodatkowe okoliczności ostrzału.

Źródło: wpis szefa rejonowej administracji wojskowej w Nowogrodzie Siewierskim Aleksandra Seliverstowa na Facebooku.

W nocy ze wtorku na środę, 25 listopada, około północy rosyjskie wojska przeprowadziły atak sześcioma dronami typu „Geran” na kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Kowpaków w Sumach, jednak część dronów została zestrzelona i nie osiągnęły one celu, dzięki czemu nie odnotowano ofiar.

W środę, 25 listopada, około godziny 10:00 rano wojska rosyjskie zrzuciły 500-kilogramową bombę lotniczą FAB-500 na dzielnicę zabudowy wielokondygnacyjnej w centralnej części Słowiańska w obwodzie donieckim.

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