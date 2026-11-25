W środę, 25 listopada, rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego uszkodzono sieci przesyłowe i pozbawiono zasilania część miasta Dniepr, a także rejonów dnieprowskiego, pawłogradzkiego, synełnikowskiego i samarowskiego.

Pracownicy sektora energetycznego rozpoczną prace awaryjno-naprawcze natychmiast, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa, przy czym w pierwszej kolejności przywrócone zostanie zasilanie obiektów infrastruktury krytycznej.

Źródło: komunikat opublikowany na oficjalnym kanale Telegram firmy DTEK.

W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w pięciu regionach kraju. Najtrudniejsza sytuacja na dzień 25 listopada panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim.

Rosja ostrzelała infrastrukturę energetyczną w Winnicy, doszło do przerw w dostawach prądu.

W obwodzie poltawskim w wyniku upadku wrogiego drona uszkodzono linię energetyczną, co spowodowało przerwy w dostawach prądu.

W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).

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