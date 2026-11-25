Nie da się obecnie określić terminów odbudowy części samochodowej mostu krymskiego, zniszczonej przez uderzenia Sił Obronnych Ukrainy ponad tydzień temu – oświadczył w środę, 25 listopada, szef Ministerstwa Transportu RF Dmitrij Jadrow.

Jak powiedział, mówienie o terminach jest przedwczesne, ponieważ trwają badania, a komisja pod przewodnictwem wicepremiera Marata Chusnullina pracuje nad określeniem wyników odbudowy części drogowej mostu, którego budowa kosztowała Rosję około 3,5 mld dolarów.

Most samochodowy, z którego od maja 2018 r. do maja 2026 r. skorzystało 33 mln samochodów, został trafiony przez ukraińskie siły zbrojne 16 i 17 listopada. W wyniku ataków dronów i rakiet 227-metrowy stalowy łuk wraz z jezdnią zawalił się do Cieśniny Kerczeńskiej, uniemożliwiając żeglugę, a eksperci szacują, że odbudowa tego najbardziej skomplikowanego konstrukcyjnie elementu może trwać latami, pod warunkiem braku dalszych ataków. Wcześniej Chusnullin obiecał oszacować terminy odbudowy zniszczonego przęsła w ciągu tygodnia.

Źródło: rosyjskie media.

Most krymski może nie zacząć w pełni funkcjonować przed końcem wojny.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem, doszło do zawalenia się do wody łuku mostu przeznaczonego dla ruchu samochodowego.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

Rosyjską społeczność techniczną interesuje, skąd strona ukraińska uzyskała stabilną łączność na Krymie podczas operacji w nocy z 16 na 17 listopada.

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