В результате российского нападения на Желтоводскую общину Каменского района пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. Повреждения получили многоквартирные дома, автомобили, банковское отделение и магазин, сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа утром 20 ноября.

По его данным, с вечера российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Наибольший ущерб понесла Желтоводская община.

В медицинское учреждение в состоянии средней тяжести доставили трех женщин и мужчину в возрасте от 20 до 70 лет. Еще одна пострадавшая, 87-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно.

Под ударом также оказался Кривой Рог, где российские войска атаковали автозаправочную станцию и объекты инфраструктуры.

В Днепровском районе поврежден частный дом в Любимовской общине. В Никопольском районе россияне атаковали Никополь и Марганецкую общину, где были повреждены хозяйственные постройки, отметил Ганжа.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и городской голова Андрей Садовый.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

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