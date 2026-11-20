W wyniku rosyjskiego ataku na gminę Żółtowodską w rejonie Kamienskim rannych zostało pięć osób, z których cztery trafiły do szpitala. Uszkodzenia odniosły budynki mieszkalne, samochody, oddział banku oraz sklep – poinformował rano 20 listopada przewodniczący Obwodnej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.

Według jego danych rosyjskie wojska od wieczora ponad dziesięć razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. Największe szkody odnotowano w gminie Żółtowodzie.

Do placówki medycznej w stanie średniej ciężkości przewieziono trzy kobiety i mężczyznę w wieku od 20 do 70 lat. Kolejna poszkodowana, 87-letnia kobieta, będzie leczona ambulatoryjnie.

Atakowi uległ również Krywyj Róg, gdzie rosyjskie wojska zaatakowały stację benzynową i obiekty infrastruktury.

W rejonie Dniepru uszkodzono prywatny dom w gminie Lubymów. W rejonie Nikopolskim Rosjanie zaatakowali Nikopol i gminę Marganiec, gdzie uszkodzeniu uległy budynki gospodarcze – zaznaczył Ganża.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowy.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości; uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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