由于俄罗斯对卡缅斯基区佐沃托夫斯卡社区的袭击，共有5人受伤，其中4人被送往医院。 第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政管理局主席亚历山大·甘扎于11月20日上午表示，多栋公寓楼、车辆、一家银行分行和一家商店均遭到破坏。

据他介绍，自当晚起，俄军已使用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了十多次袭击。其中，佐沃托夫斯卡社区受灾最为严重。

三名女性和一名男性（年龄在20至70岁之间）因伤势中等被送往医疗机构。另一名87岁的女性伤者将接受门诊治疗。

克里维里赫市也遭到袭击，俄军袭击了当地的一座加油站和基础设施。

在第聂伯罗区，柳比米夫社区的一栋私人住宅遭到损毁。甘扎指出，在尼科波尔区，俄军袭击了尼科波尔和马尔加内茨社区，导致当地的经济设施受损。

需要提醒的是，俄罗斯的喷气式无人机袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次传来爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆。袭击导致一栋多户住宅楼的入口被摧毁，废墟下可能有人被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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