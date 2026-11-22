Вечером в воскресенье, 22 ноября 2026 года, число жертв российского удара по поселку Димер Вышгородского района Киевской области возросло до трёх человек после того, как спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов жилого дома.

По уточненным данным экстренных служб, личности двух погибших уже установлены — это женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения. Поисково-спасательная операция на месте попадания продолжается.

В службе спасения также подчеркнули, что ликвидацию последствий атаки и разбор завалов существенно затрудняют постоянная угроза повторных российских обстрелов и воздушные тревоги, во время которых спасатели вынуждены временно приостанавливать работы.

Источник: Киевская областная военная администрация.

По данным ГСЧС, в настоящее время спасатели пытаются найти 11 человек, которые не выходят на связь. Среди них — двое детей. Поэтому работы на месте разрушенного многоэтажного дома продолжаются. К ликвидации последствий атаки привлечены спасатели и другие экстренные службы. На месте также работают психологи ГСЧС. Они помогают людям, пережившим удар или ожидающим информации о своих родных.

В ночь на 22 ноября российский беспилотник атаковал поселок Димер в Вышгородском районе Киевской области. В результате удара разрушена часть пятиэтажного жилого дома, возник пожар, есть пострадавшие. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться семь человек.

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