截至2026年11月20日早晨，俄罗斯对乌克兰发动的全面战争已进入第1731天。过去24小时内，乌克兰守军又消灭了2150名俄军士兵。

此外，乌克兰国防军还摧毁了1辆坦克、32辆装甲战车、17套火炮系统、4套多管火箭炮系统、 1套防空系统、2套地面机器人系统、738架无人机、369辆汽车以及3台敌方特种装备。

过去24小时内，前线共发生278次交火。

昨日，敌军发动了3次导弹袭击和72次空袭，期间投下236枚制导炸弹。 此外，侵略者还动用了5120架自杀式无人机，并对人口聚居区及我军阵地进行了2106次炮击，其中26次使用了火箭多管齐射系统。

敌军炮击的目标包括扎里奇亚、塞雷迪纳-布达、多罗希夫卡、巴奇夫斯克、托夫斯托杜博韦、维尔纳·斯洛博达、科雷尼奥克、乌拉诺韦、雅斯特鲁布什奇纳、马拉·斯洛比德卡、 沃夫基夫卡、吉尔基、贝萨利夫卡、伊斯克里夫什奇纳、阿廷斯克、里日夫卡、沃尔菲内、马拉·科尔恰基夫卡、科尔恰基夫卡、金德拉蒂夫卡、霍廷、诺瓦·西奇、皮萨里夫卡、 伊沃尔日安斯克、基亚尼察、尤纳基夫卡、莫格里察、卢日基、赫拉皮夫什奇纳、米罗皮利亚、扎普西利亚、涅斯库奇内（苏姆州）；卡尔波维奇（切尔尼戈夫州）。 维尔尚卡、基亚尼察、赫拉皮夫什奇纳等居民点遭受了空袭。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，过去24小时内，侵略者发动了10次攻击，实施了4次空袭（使用10枚精确制导炸弹），并对我军阵地和居民点进行了149次炮击。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队在奥赫里米夫卡、阿尼斯基内、多夫亨克等居民点周边地区击退了敌军的4次进攻。

在库皮扬斯克方向，敌军曾向库皮扬斯克方向发起一次强攻。

在利曼方向，敌军企图突破我方防线的企图已被击退，该地区占领者在纳迪亚、格雷基夫卡、泽莱纳·多利纳、科洛迪亚齐、迪布罗瓦等居民点附近以及利曼方向发动了13次进攻。

在斯洛维扬斯克方向，敌军在扬皮尔、克里瓦卢卡等居民点周边地区，以及迪布罗瓦、尼古拉耶夫卡、奥里胡瓦特卡方向发动了五次攻击。

在克拉马托尔斯克方向，占领军未实施突击行动。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，共记录到18次袭击。 侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡、维尔内等居民点周边地区，以及向尼古拉伊皮利亚、新帕夫洛夫卡、托雷茨克、库切罗沃亚鲁、佐洛托戈科洛迪亚兹方向发动了进攻。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了24次袭击。 占领军试图在诺维·顿巴斯、克拉斯诺波迪利亚、多布罗皮利亚、诺沃格里希内、米尔内、莫洛德茨克等居民点附近，以及向古利韦、谢尔吉耶夫卡方向推进。

在亚历山德罗夫斯基方向，敌军曾两次试图在特尔诺沃地区突破我方守军的防线。

在古利亚皮尔方向，占领军九次袭击了我方守军阵地。 敌军试图向新扎波罗热、里兹德扬卡、叶戈罗夫卡等居民点以及里布诺、上特尔西、查里夫诺附近推进。

在奥里霍夫方向，记录到四次针对新帕夫洛夫卡、新雅科夫列夫卡以及斯捷波沃附近地区的攻击。

在第聂伯河方向，敌军未实施突击行动。

在沃伦和波利斯基方向，未发现敌方组建进攻集团的迹象。 乌克兰武装部队总参谋部通报了上述情况。 俄军24小时内发动248次袭击——波克罗夫斯基和科斯蒂安蒂诺夫斯基方向面临压力。 希利夫卡仍由乌克兰武装部队控制，俄方声明与事实不符。 在南斯洛博扎纳方向，“前哨”旅所属“阿佩克斯”无人机系统营的操作员击中了一辆俄军PTS-2两栖运输车。

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