过去50天内，乌克兰武装部队无人机部队与其他国防部队共同对俄罗斯军工复合体的40处石油装卸设施和企业实施了有效打击。 乌克兰武装部队无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号“马迪亚尔”）公布了被击中的目标清单，并通报了这一情况。

据他介绍，部分目标曾多次遭到袭击。其中包括斯摩棱斯克州的“多罗戈布日”炼油厂、 克拉斯诺达尔边疆区的“伊尔斯基”炼油厂、里亚赞州的“里亚赞斯基”炼油厂、下诺夫哥罗德州的“卢克石油-下诺夫哥罗德石油合成”炼油厂以及萨马拉州的“新库伊比舍夫斯基”炼油厂。

该清单还包括维蒂纳和圣彼得堡的石油终端、石油储备库、石油转运站、化工企业和钛生产厂。 具体而言，目标包括“下卡姆斯克石油化工”、“托利雅蒂氮肥”、“库伊比舍夫氮肥”、“AVISMA”以及“卡缅斯基”联合企业。

帖文指出，参与此次行动的部队包括SBS第1独立中心、 第7深层打击中心、第414“马扎尔之鸟”旅、第412“涅墨西斯”旅、第413“突袭”团以及“凤凰”小组。 此外，特种作战部队、总参谋部情报总局、安全局以及乌克兰国防军的其他部队也参与了系列打击行动。

布罗夫迪表示，打击俄罗斯石油和工业设施的行动将持续进行。

据总参谋部消息，过去24小时前线共发生278次交火，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

俄军过去24小时内发动了248次进攻——波克罗夫斯基和科斯蒂安蒂诺夫斯基方向正承受巨大压力。

希利夫卡仍由乌克兰武装部队控制，俄方声明与事实不符。

在南斯洛博扎恩方向，“前哨”旅所属“阿佩克斯”无人机系统营的操作员击中了一辆俄军PTS-2浮动运输车。

关注我们在