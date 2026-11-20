Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими компонентами Сил обороны нанесли результативные удары по 40 нефтеналивным объектам и предприятиям российского военно-промышленного комплекса за последние 50 суток. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным «Мадяр», обнародовав перечень пораженных целей.

По его словам, часть объектов подвергалась атакам несколько раз. Среди них — нефтеперерабатывающие заводы «Дорогобуж» в Смоленской области, «Ильский» в Краснодарском крае, «Рязанский» в Рязанской области, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области и «Новокуйбишевский» в Самарской области.

В перечень также вошли нефтетерминалы в Витине и Санкт-Петербурге, нефтебазы, нефтеперекачивающие станции, химические предприятия и предприятия по производству титана. В частности, среди целей были «Нижнекамскнефтехим», «Тольяттиазот», «Куйбишевазот», «АВИСМА» и комбинат «Каменский».

В сообщении отмечается, что к операциям привлекались подразделения 1-го отдельного центра СБС, 7-го центра глубинного поражения, 414-й бригады «Птицы Мадяра», 412-й бригады «Немезис», 413-го полка «Рейд» и группы «Феникс». Также в ряде ударов принимали участие ССО, ГУР, СБУ и другие подразделения Сил обороны Украины.

Бровди заявил, что работа по поражению российских нефтяных и промышленных объектов будет продолжаться.

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