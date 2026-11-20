Jednostki Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy wraz z innymi komponentami Sił Obronnych przeprowadziły w ciągu ostatnich 50 dni skuteczne ataki na 40 obiektów związanych z transportem ropy naftowej oraz zakładów rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Poinformował o tym dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, znany pod pseudonimem „Madyar”, publikując listę zniszczonych celów.

Jak powiedział, część obiektów została zaatakowana kilkakrotnie. Wśród nich znalazły się rafinerie ropy naftowej „Dorogobuzh” w obwodzie smoleńskim, „Ilski” w Kraju Krasnodarskim, „Riazański” w obwodzie riazańskim, „Lukoil-Niżegorodnefteorgsintez” w obwodzie niżegorodzkim oraz „Nowokujbyszewski” w obwodzie samarskim.

Na liście znalazły się również terminale naftowe w Witynie i Sankt Petersburgu, bazy paliwowe, stacje przepompowania ropy, zakłady chemiczne oraz zakłady produkcji tytanu. Wśród celów znalazły się w szczególności: „Niżnekamskneftechim”, „TogliattiAzot”, „KujbiszewAzot”, „AVISMA” oraz kombinat „Kamenski”.

W poście zaznaczono, że do operacji zaangażowano oddziały 1. Okręgowego Centrum Służb Specjalnych, 7. Centrum Uderzeń Głębokich, 414. Brygady „Ptaki Madziara”, 412. Brygady „Nemesis”, 413. Pułku „Reid” oraz grupy „Feniks”. W serii ataków uczestniczyły również Siły Operacji Specjalnych (SSO), Główny Urząd Wywiadu (GUR), Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz inne jednostki Sił Obronnych Ukrainy.

Brovdi oświadczył, że działania mające na celu niszczenie rosyjskich obiektów naftowych i przemysłowych będą kontynuowane.

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Szyłówka pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, oświadczenia Rosjan są niezgodne z rzeczywistością.

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