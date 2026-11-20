Российские захватчики с вечера 19 ноября более десяти раз наносили удары беспилотниками по Днепропетровской области. В результате обстрелов пять человек получили ранения, повреждения понесли жилые дома, автомобили, банк, магазин и другие гражданские объекты.

В Желтоводской общине Каменского района в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили четырех человек: женщин в возрасте 47 и 70 лет и мужчин в возрасте 20 и 51 года. Еще одна пострадавшая, 87-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге российские войска наносили удары по автозаправочной станции и объектам инфраструктуры.

В Днепровском районе под обстрелом оказалась Любимовская община. Там поврежден частный дом.

Также захватчики атаковали Никополь и Марганецкую общину Никопольского района. В результате обстрелов были повреждены хозяйственные постройки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа по состоянию на утро 20 ноября в Telegram.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОВА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

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