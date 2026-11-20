自11月19日晚起，俄罗斯侵略者已使用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了十多次袭击。袭击导致5人受伤，居民楼、汽车、银行、商店及其他民用设施遭到破坏。

在卡缅斯基区佐沃托夫斯卡社区，敌方袭击导致多栋公寓楼、车辆、银行和商店受损。

四人被送往医院，伤势均为中度：包括两名47岁和70岁的女性，以及两名20岁和51岁的男性。另一名87岁的女性伤者将接受门诊治疗。

在克里沃罗格，俄军袭击了一座加油站和基础设施设施。

在第聂伯罗区，柳比米夫斯卡社区遭到袭击。当地一栋私人住宅受损。

此外，侵略者还袭击了尼科波尔以及尼科波尔区马尔加内茨社区。炮击导致部分经济建筑受损。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官亚历山大·甘扎于11月20日上午在Telegram上通报了这一情况。

11月20日凌晨，俄军动用喷气式无人机对克里维里赫发动了大规模袭击。袭击导致基础设施严重受损，特别是加油站，且该市部分地区断电。目前没有人员伤亡。

需要指出的是，俄罗斯喷气式无人机曾袭击过利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次响起爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆。袭击导致一栋多户住宅楼的入口被摧毁，废墟下可能有人被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

关注我们在