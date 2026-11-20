Od wieczora 19 listopada rosyjscy najeźdźcy ponad dziesięć razy zaatakowali obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów pięć osób odniosło rany, a uszkodzenia odniosły budynki mieszkalne, samochody, bank, sklep i inne obiekty cywilne.

W gminie Żółtowodskiej w rejonie Kamienskim w wyniku ataku wroga uszkodzono budynki wielorodzinne, samochody, bank i sklep.

Do szpitala w stanie średnio ciężkim przewieziono cztery osoby: kobiety w wieku 47 i 70 lat oraz mężczyzn w wieku 20 i 51 lat. Kolejna poszkodowana, 87-letnia kobieta, będzie leczona ambulatoryjnie.

W Krywym Rogu rosyjskie wojska ostrzelały stację benzynową i obiekty infrastruktury.

W rejonie Dniepru ostrzał dotknął gminę Lubymówską. Uszkodzono tam prywatny dom.

Najeźdźcy zaatakowali również Nikopol oraz gminę Marganetsk w rejonie nikopolskim. W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległy budynki gospodarcze.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha rano 20 listopada na Telegramie.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów rakietowych. W wyniku uderzeń znacznie uszkodzona została infrastruktura, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony odrzutowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef obwodnej administracji wojskowej Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości; uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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