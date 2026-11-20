Wczoraj przeprowadzono atak na gospodarstwo rolne w Berezneguwate. Rosyjskie siły zbrojne użyły rakiet balistycznych oraz dronów bojowych typu Shahed.

W wyniku ataku wroga uszkodzeniu uległy magazyny, budynek administracyjny oraz sprzęt rolniczy. Nie odnotowano ofiar.

Informację tę podała na Facebooku obwodowa administracja wojskowa w Mikołajowie.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef obwodnej administracji wojskowej Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowy.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości; uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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