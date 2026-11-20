W nocy z 19 na 20 listopada atakowi padła placówka medyczna w dzielnicy Szewczenkowskiej. W wyniku ataku wybito ponad 50 okien, a cztery osoby odniosły obrażenia.

„Wróg przeprowadził atak na placówkę medyczną w dzielnicy Szewczenkowskiej. Wstępnie wiadomo, że są poszkodowani” – napisał Terechow.

Według burmistrza trwa nadal oględziny miejsca rosyjskiego ostrzału.

Wcześniej Terechow poinformował o uderzeniu w placówkę medyczną i wstępnie zgłosił, że są poszkodowani. Później sprecyzował liczbę rannych oraz skalę zniszczeń.

O godz. 05:57 poinformowano o trafieniu w kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Szewczenkowskiej. Na miejscu wybuchł pożar. Poinformował o tym burmistrz Charkowa.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku ataku zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości; uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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