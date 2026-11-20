В ночь на 20 ноября под обстрел попало медицинское учреждение в Шевченковском районе города. В результате атаки было выбито более 50 окон, четверо человек получили ранения.

«Враг нанес удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе. Предварительно есть пострадавшие», — написал Терехов.

По словам мэра, осмотр места российского обстрела продолжается.

Ранее Терехов сообщал об ударе по медицинскому учреждению и предварительно заявлял о пострадавших. Впоследствии он уточнил количество раненых и масштабы повреждений.

По состоянию на 05:57 стало известно о попадании в жилой комплекс в Шевченковском районе. На месте пожар. Об этом сообщил мэр Харькова.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

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