В ночь на 20 ноября российские войска применили реактивные беспилотники для нанесения удара по области. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 02:24. Вражеские дроны нападали на город волнами. Жители Львова слышали взрывы. В это время действовали силы противовоздушной обороны.

Мэр Андрей Садовый призвал львовян не выходить из укрытий.

«Внимание, Львов! Работает ПВО! Не подходите к окнам и ничего не снимайте. Оставайтесь в укрытии или в безопасном месте до отбоя тревоги», — написал Андрей Садовый.

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По словам Максима Козицкого, угроза со стороны вражеских беспилотников для области не миновала. О последствиях атаки, разрушениях или пострадавших местные власти пока не сообщали.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

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