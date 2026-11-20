Видео: Российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область
В ночь на 20 ноября российские войска применили реактивные беспилотники для нанесения удара по области. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.
Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 02:24. Вражеские дроны нападали на город волнами. Жители Львова слышали взрывы. В это время действовали силы противовоздушной обороны.
Мэр Андрей Садовый призвал львовян не выходить из укрытий.
«Внимание, Львов! Работает ПВО! Не подходите к окнам и ничего не снимайте. Оставайтесь в укрытии или в безопасном месте до отбоя тревоги», — написал Андрей Садовый.
По словам Максима Козицкого, угроза со стороны вражеских беспилотников для области не миновала. О последствиях атаки, разрушениях или пострадавших местные власти пока не сообщали.
Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.
Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.
За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.