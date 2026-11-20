W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska wykorzystały bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym do przeprowadzenia ataku na region. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowy.

Alarm powietrzny w obwodzie lwowskim ogłoszono o godz. 02:24. Wrogie drony atakowały miasto falami. Mieszkańcy Lwowa słyszeli wybuchy. Jednocześnie działały siły obrony przeciwlotniczej.

Burmistrz Andrij Sadowy wezwał mieszkańców Lwowa, aby nie wychodzili ze schronów.

„Uwaga, Lwów! Działa obrona przeciwlotnicza! Nie zbliżajcie się do okien i nie nagrywajcie niczego. Pozostańcie w schronie lub w bezpiecznym miejscu do odwołania alarmu” – napisał Andrij Sadowy.

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Według Maksyma Kozyckiego zagrożenie ze strony wrogich dronów dla regionu nie minęło. Władze lokalne nie podały na razie żadnych informacji na temat skutków ataku, zniszczeń ani ofiar.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości; uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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