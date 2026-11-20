11月20日凌晨，俄军动用喷气式无人机对该地区发动了袭击。 据地区行政管理局局长马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维报道，利沃夫上空多次传来爆炸声，防空部队成功击退了此次袭击。

利沃夫州于02:24发布了防空警报。敌方无人机分批向该市袭来。利沃夫市民听到了爆炸声，与此同时，防空部队正在展开行动。

市长安德烈·萨多维呼吁利沃夫市民不要离开避难所。

“注意，利沃夫！防空系统正在运作！请勿靠近窗户，也请勿拍摄任何画面。请留在避难所或安全地点，直到警报解除，”安德烈·萨多维写道。

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据马克西姆·科齐茨基称，该地区仍面临敌方无人机威胁。当地政府尚未通报此次袭击造成的后果、破坏情况或人员伤亡。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆市。袭击导致一栋多户住宅楼的入口被摧毁，废墟下可能仍有人员被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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