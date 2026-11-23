乌克兰-德国合资企业Quantum WIY Industries宣布，在乌克兰进行的实战测试中，该公司利用SPYS拦截无人机成功拦截了一架俄罗斯K5-K型“格拉尼-5”喷气式无人机。

Quantum Systems指出，SPYS旨在对抗俄罗斯不断升级的新型高速攻击无人机。

该公司强调，有必要改进拦截机并扩大其产量，以保护乌克兰的城市和关键基础设施。

据乌克兰情报部门消息，“格拉尼-5”于2026年秋季开始被俄罗斯投入使用。 该无人机巡航速度超过450公里/小时，在机动时可加速至1000公里/小时，最大飞行高度约为6公里。

SPYS是由德国Quantum Systems公司与乌克兰WIY Drones公司共同成立的合资企业Quantum WIY Industries在Build with Ukraine倡议框架下研发的。

来源：乌克兰通讯社

乌克兰公司Quantum Wiy Industries展示了经过升级的SPYS拦截无人机，其最高时速可达500公里。 开发人员根据参与测试首批用于拦截喷气式目标原型的作战机组人员的反馈，对该无人机进行了改进。

此前，乌克兰公司Skylab成功测试了新型定向反步兵地雷“SHTORM-UA”，该地雷旨在保护阵地并阻截敌军进攻。

乌克兰还研制出一套新型防御系统，用于对抗通过光纤电缆操控的冲击型FPV无人机。该系统被命名为“Chaгарnik”，旨在物理切断无人机的通信线路。

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