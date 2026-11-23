Украинско-немецкая компания Quantum WIY Industries заявила об успешном перехвате российского реактивного дрона «Герань-5» модификации К5-К с помощью беспилотника-перехватчика SPYS в ходе боевых испытаний в Украине.

В Quantum Systems отметили, что SPYS предназначен для противодействия новым скоростным ударным дронам, которые Россия постоянно модернизирует.

Компания подчеркивает необходимость совершенствования перехватчиков и увеличения их производства для защиты украинских городов и критически важной инфраструктуры.

По данным украинской разведки, «Герань-5» начала применяться Россией осенью 2026 года. Дрон имеет крейсерскую скорость более 450 км/ч, во время маневров может разгоняться до 1000 км/ч, а его максимальная высота полета составляет около 6 км.

SPYS разрабатывается в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries, созданного немецкой компанией Quantum Systems и украинской WIY Drones в рамках инициативы Build with Ukraine.

Источник: Укринформ

Украинская компания Quantum Wiy Industries представила модернизированный дрон-перехватчик SPYS, способный развивать скорость до 500 км/ч. Разработчики усовершенствовали аппарат с учётом отзывов боевых экипажей, которые испытывали первые прототипы для перехвата реактивных целей.

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