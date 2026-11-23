一项国际联合新闻调查揭露，数十名俄罗斯人通过冒充乌克兰公民并使用伪造文件，非法获得了罗马尼亚国籍。

此次调查基于对55起关于撤销此类证件的法院案件的研究，参与调查的媒体包括《基辅独立报》（The Kyiv Independent）、Public Record、Cu Sens、Follow the Money、《世界报》（Le Monde）以及扬·库恰克调查中心。 涉案人员中包括一名43岁的男子迈尔贝克·阿卜杜拉齐佐夫，他与车臣领导人拉姆赞·卡德罗夫关系密切。据记者报道，该男子提供了基辅的住址，提交了2020年签发的乌克兰证件复印件， 并获得了一份罗马尼亚国籍证书，该证书在宣誓记录和外交使团印章方面存在不一致之处，尽管他本人否认持有罗马尼亚护照。

该骗局的其他参与者还包括圣彼得堡国防企业联邦国有企业SKTB“Technolog”的前负责人德米特里·鲁登科，他在俄罗斯因涉嫌洗钱正接受调查，并受到乌克兰制裁； 2024年2月，他以乌克兰公民身份提交了申请，并将基辅的一所大学大楼作为居住地址。此外，还有其他多人冒充乌克兰人提交了申请，其中包括“比莱恩”公司前格罗兹尼地区总监贝斯兰·马戈马多夫、 投资公司职员亚历山大·叶菲莫夫、萨马拉商人阿列克谢·博加乔夫，以及被俄罗斯金融监控局列入恐怖分子和极端分子名单的努鲁特丁·达达耶夫。 此外，案卷中还提到了“俄罗斯天然气工业股份公司”前董事会成员基里尔·塞列兹涅夫，其案件连同其他15名俄罗斯人的案件已于10月移交法院审理， 以及“阿拉特拉”（AllatRa）组织的四名创始人——他们在全面战争爆发后迁往斯洛伐克，并在乌克兰被指控犯有叛国罪。

据调查人员称，中间人利用罗马尼亚“血统恢复国籍”的程序，以5万至7万欧元的价格出售伪造的国籍证明，随后据此办理正式身份证和护照。 在此背景下，俄罗斯人的申请数量从2021年的1 947份增至2023年的6 658份，至少有300人使用了伪造的公民身份证明，其中大部分是俄罗斯联邦公民。

来源：该通讯社。

欧盟委员会再次提议禁止曾参与作战行动的俄罗斯公民入境欧盟。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩在介绍第22轮制裁方案时通报了这一倡议。

爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔支持欧盟委员会提出的禁止向曾参与俄罗斯对乌克兰战争的人员发放签证的提议。 米哈尔称此举是重要一步，并在社交媒体X上以简短的一句话对此发表评论：“待在家里。等待审判。”

乌克兰外交部长安德烈·西比加于11月23日表示，针对俄罗斯军人的全欧范围禁止入境欧盟的禁令应立即生效，不得再有拖延，并指出这本应早在昨天就实施。

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